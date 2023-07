Coti Romero fue a bailar con Camila y Flor Lattanzio: los looks en la Bresh

Coti Romero, luego de haber contado que está tomando antidepresivos tras haberse separado de Alexis "Conejo" Quiroga, se mostró muy a gusto con Camila Latanzzio, su excompañera de Gran Hermano 2022.

La correntina fue a la Bresh, la fiesta favorita de los famosos, con Camila, su hermana Florencia y el grupo de amigas de ella. Pícaras, ambas compartieron las fotos más divertidas de fiesta y luciendo impactantes looks.

"Te amo", le dedicó Coty a Cami junto al emoji de corazón, al pie de las fotos más divertidas rompiendo la pista y posando en el espejo del baño, sonrientes y muy sensuales mientras bailaban al ritmo de la música del momento.

PROFUNDA REFLEXIÓN DE COTI ROMERO SOBRE LA VIDA Y LA MUERTE

"Lo único en esta vida que no tiene solución es la muerte y me pongo a pensar que el chico este está pasando por una enfermedad terminal. Ojalá Dios quiera que pueda salir de eso. Tengo fe de que sí", expresó Coti en nota con el cronista de Ángel de Brito.

"Está pisando la línea de la muerte. Esas son las cosas complicadas. Eso sí es un problema", destacó la joven correntina.

"Lo que me está pasando a mí, a mí me duele. Pero me puse a pensar que ese es un dolor muy grande, que ella está atravesando", continuó Coti.