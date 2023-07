Coti Romero explicó por qué rompió en llanto con el testimonio de Gladys La Bomba Tucumana: "Eso es un problema"

Esta semana, Coti Romero coincidió con Gladys La Bomba Tucumana en LAM y rompió en llanto al escuchar el duro momento que está viviendo, por la enfermedad de quien era su pareja.

"Me pegó muy fuerte porque ella estaba contando una historia re complicada", dijo la exparticipante de Gran Hermano, que también está atravesando una depresión tras la separación del Conejo y afectada por la mega exposición que tuvo en el reality.

PROFUNDA REFLEXIÓN DE COTI ROMERO SOBRE LA VIDA Y LA MUERTE

"Lo único en esta vida que no tiene solución es la muerte y me pongo a pensar que el chico este está pasando por una enfermedad terminal. Ojalá Dios quiera que pueda salir de eso. Tengo fe de que sí", expresó Coti en nota con el cronista de Ángel de Brito.

"Está pisando la línea de la muerte. Esas son las cosas complicadas. Eso sí es un problema", destacó la joven correntina.

"Lo que me está pasando a mí, a mí me duele. Pero me puse a pensar que ese es un dolor muy grande, que ella está atravesando", continuó Coti.

COTI ROMERO HABLÓ DE LA DEPRESIÓN Y DE LA SALUD MENTAL

Impactada con la situación que está atravesando la expareja de La Bomba, y la propia cantante, la exparticipante de GH abrió aún más su corazón con LAM.

"Me dolió mucho (lo que contó Gladys) porque yo en algún momento tuve pensamientos de autolesión o no tenía ganas de seguir viviendo. Y él está luchando por su vida", contó Coti.

"Yo tengo la posibilidad de vivir, tengo todo y no disfruto la vida como tengo que hacerlo. Pero eso es parte de la depresión", agregó.

Apoyada en sus afectos y en la ayuda psicológica, Coti destacó: "Yo tengo a mi familia, tengo a Dios, tengo trabajo, estoy en los medios y, de repente, estoy vacía".

"Por eso decidí tratarme, porque me sentía vacía, tuviera lo que tuviera", finalizó Coti Romero, empática con el dolor de La Bomba y ocupándose de su salud metal.