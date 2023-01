Coti reveló que un famoso jugador de River le escribió por Instagram tras salir de Gran Hermano 2022

Si bien el tremendo beso que le dio a Alexis –más conocido como Conejo- al salir de Gran Hermano 2022 demostró que su noviazgo sigue viento en popa, Coti reconoció que después de quedar eliminada recibió mensajes de muchos hombres y algunos de ellos, futbolistas.

Así lo dio a conocer la propia exparticipante en dialogó con Cristian U. (quien estuvo en ediciones anteriores del programa y ganó en la edición del 2011) al revelar que el futbolista Esequiel Barco se quiso contactar con ella.

Pese al acercamiento, la correntina de 20 años dejó en claro que no le interesó salir con él debido a que está muy enamorada de su novio y piensa seguir escribiendo capítulos a su lado les de las cámaras que lo filmaban las 24 horas.

Barco surgió de las inferiores de Independiente, llegó al club millonario en el inicio de 2022 proveniente de Estados Unidos y aún se espera que pueda desplegar todo su potencial.

FIRME POSTURA DE COTI SOBRE LAS CRÍTICAS HACIA SU JUEGO EN GRAN HERMANO

A pocos días de convertirse en la última eliminada de Gran Hermano 2022, Coti –una de las participantes más polémicas y cuestionadas dentro del juego- contó cómo le hace frente a las críticas tras su salida de la casa.

“Yo era influencer en Corrientes. Obviamente, que no es para nada lo mismo que acá, pero en su momento, ya me ha tocado recibir críticas malas”, comenzó diciendo la joven en una nota que le dio a LAM.

“Antes me afectaban mucho, pero después un amigo me dijo ‘eso te sirve, Coti’. Y si, no hay mala publicidad. Por ahí, a veces te duele leer algunas cosas pero decís ‘listo, yo estoy acá y vos, detrás de una pantalla’”, agregó.

Y cerró, segura con su postura: “Entonces, sinceramente, lo tomo de quién viene y quizás hay muchas cuentas que son falsas. Me quedo con lo bueno. Trato de leer los comentarios lindos y a los feos no les doy mucha bola”.