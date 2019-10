Coti habló de la polémica con Diego Torres: "Intenté hablar con él y no recibí respuesta, no me arrepiento"

A principios de septiembre, Coti Sorokin sorprendió a todos al apuntar públicamente contra Diego Torres por la creación del hit mundial Color esperanza. Luego de la respuesta del intérprete y las declaraciones del productor Cachorro López, otro de los autores, el cantante habló de la polémica.

“Fueron mis opiniones acerca de lo que yo siento con la canción. Mi ánimo no era generar una polémica. Me sorprendió lo que se generó, pero no me arrepiento tampoco, eh. Porque creo que uno debe decir lo que siente, más allá de los momentos de calentura que hay que controlarlos. Pero sí que hay que decir lo que uno siente y esto no es de ahora tampoco, viene de hace mucho tiempo”, comenzó en una nota con Intrusos.

“Sentí que tenía defender mi canción, obvio. Eso siempre, los artistas tenemos que defender lo nuestro, si no nadie lo defiende. Lo primero que intenté fue hablar con él y no pude. No recibí respuesta”, agregó Coti. “No es un diálogo entre nosotros. Nosotros esto ya lo hablamos en su momento, cuando había que hablarlo. Cuando la gente me dice por qué puse esto en las redes y no intenté hablar con él, primero yo intenté hablar con él y segundo él ya sabe cuál es mi postura y su gente también, entonces lo que me interesaba era que la gente lo supiera”, completó sin vueltas.

Todo comenzó a raíz de una nota a Torres en un diario español. “Hizo infinidad de entrevistas diciendo o dando a entender que él la había escrito, y hablando de cómo, dónde y por qué la había escrito. Me cansé", había explotado Coti en sus redes sociales. La respuesta de Diego no se demoró. "Quiero dejar en claro que nunca me apropié de forma exclusiva de la autoría de la canción Color esperanza. Mi aporte a la letra fue reconocido por ambos autores y así compartimos entre los tres, Cachorro López, Coti y yo, la autoría de la canción", retrucó Torres.

Finalmente, Cachorro también dio su versión. “La verdad no lastima a nadie. La música la hicimos Coti y yo. Y la letra la hizo Coti en un 95%. En un momento el tema tenía una estrofa menos y cuando le agregamos una estrofa, Diego metió un par de líneas simplemente", expresó el productor musical. "Me inclino por decir que Coti tiene razón en lo que dice. Pero de ninguna manera el tema hubiera sido lo que fue si no fuera por Diego y la manera en la que él la cantó y todo lo que le agregó. Es algo que tendríamos que estar festejando, no discutiendo", cerró Cachorro.