Con su característico humor y ganas de que sus seguidores sean parte de cada etapa de su vida, Jimena Barón mostró el minuto a minuto de su mudanza. Sin embargo, no todo salió como ella lo esperaba.

El martes, mientras la gran mayoría de los argentinos miraba atentamente la semfinal entre Argentina y Brasil por la Copa América (en la que la Selección de Messi perdió 2-0), la cantante expuso su bronca en las redes.

Jimena Barón en Twitter: "Me rompieron la tele los chabones del flete (les di 48 hs. para que la arreglen, sino los escracho en todas mis redes)". G-plus

"Me rompieron la tele los chabones del flete (les di 48 hs. para que la arreglen, sino los escracho en todas mis redes). ¿Qué joraca está pasando? ¿Quién gana? ¿¿¿Cómo va el partido???", escribió a través de Twitter.

Además, la artista dejó en claro que ése no fue el único descuido de los profesionales: "También me estallaron el vidrio de otro mueble. Y en vez de avisarme, lo limpiaron y le sacaron los restos de vidrio para que no me dé cuenta".

¡Tremendo!

Me rompieron la tele los chabones del flete (les di 48 hs para que la arreglen sino los escarcho en todas mis redes) que joraca está pasando? Quien gana? Cómo va el partido??? — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 🐍 (@baronjimena) 3 de julio de 2019

También me estallaron el vidrio de otro mueble y en vez de avisarme lo limpiaron y le sacaron los restos de vidrio para que no me de cuenta. — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 🐍 (@baronjimena) 3 de julio de 2019

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!