Convocan a Alfa de Gran Hermano 2022 a hacer teatro con una figura de El Hotel de los Famosos 2

A dos semanas de su eliminación de Gran Hermano 2022, la popularidad de Walter “Alfa” Santiago no bajó un ápice, al punto de que ahora fue convocado a protagonizar una obra teatral junto a otro polémico participante de reality: Fernando Carrillo.

Carrillo es la figura principal de El hotel de los famosos, donde logró él solito ponerse a todos sus compañeros en contra, en especial a Sebastián Cobelli, con quien mantiene tremendos cruces al aire.

El que los unirá en el escenario no es otro que Alejandro Cupito, el ex Susano que en los últimos años se convirtió en un floreciente productor teatral y circense de obras como Rotos de Amor y Cosas que no se deben decir.

“ALFA” Y FERNANDO CARRILLO COMPARTIRÁN EL ESCENARIO TRAS SU PASO POR LOS REALITIES

En Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine), Carmen Barbieri contó que Alfa brinda shows junto a su amigo, el Mago sin Dientes en Mar del Plata, a lo que Pampito agregó que Walter también hizo una producción fotográfica para la revista Caras.

“Los convocó Alejandro Cupito y estaban reunidos en Pepino, cenando juntos”, contó Estefi Berardi. “¡Uy, uno más loco que el otro! ¡Carrillo y Alfa, los dos siniestos de los dos realities!”, dijo Pampito mientras Carmen le pedía a la producción que llamaran al productor.

“Carrillo y Alfa… ¿sabés cuánto duran esos dos juntos?”, preguntó Pampito y ante la duda de Estefi, le contestó él mismo: “Cinco minutos”. “El ego de los dos me parece que no entra en el escenario”, agregó el panelista, con sorna.