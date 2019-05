Los contundentes gestos 2.0 de Juanita Tinelli y Toto Otero ¿que confirman la separación, tras un año de amor?

En marzo, los rumores de ruptura comenzaron a rondar a la pareja teen y, pese a no hablar públicamente, su accionar en Instagram habló por ellos.

Tras un año de amor, en marzo pasado, la revista ¡Hola! Argentina contó que el noviazgo de Juanita Tinelli (16) y Toto Otero (16) había llegado a su final. Sin embargo, Florencia Peña aseguró que su hijo y la hija de Marcelo Tinelli seguían juntos.

"Yo el otro día los tuve en casa y dije eso, que estaba juntos. Pero no me meto más. Lo que sí quiero decir es que ayer estaban juntos, lo que pase hoy, no lo sé", dijo la actriz en Cortá por Lozano, tras el rumor de ruptura.

Juanita y Toto no se siguen más en Instagram. Y ambos eliminaron los románticos posteos que se dedicaron durante el año de romance. G-plus

Pero el tiempo pasó y, pese a que los adolescentes no se manifestaron al respecto públicamente, sus contundentes gestos 2.0 dejarían entrever que la pareja teen habría finalizado.

Por un lado, Juanita y Toto no se siguen más en Instagram. Y ambos eliminaron los románticos posteos que se dedicaron durante el año de romance. ¿Tormenta pasajera o cada uno sigue su vida por separado?