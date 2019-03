En los últimos días, Evelyn von Brocke denunció públicamente que sus compañeras de Los Ángeles de la Mañana, especialmente, Andrea Taboada, Yanina Latorre y Mariana Brey, no la integran al grupo. "Taboada es la reina del bullying", dijo la exmujer de Fabián Doman, a menos de seis meses de incorporarse al programa.

Lo que no pensó Evelyn fue que terminaría la semana abandonando el ciclo en vivo, furiosa, tras protagonizar un acalorado ida y vuelta con todas las "angelitas".

"Con los hijos, no", escribió Evelyn en Twitter, tras discutir con todas sus compañeras y abandonar furiosa LAM. G-plus

"Te molesta escuchar la verdad... Vos me traicionaste al aire. Vos vas a los lugares bajos", le dijo Yanina. Y Evelyn le contestó: "Vos te metiste con los hijos y a los tuyos no los puede tocar nadie".

Fue en ese punto de la discusión que Latorre repitió una frase que hizo que Von Brocke se pare, se quite el micrófono y se marche enojada. "La bobita de tu hija...", pronunció, sin poder terminar de explicar la desafortunada oración, dado que la ex de Doman se fue furiosa "No, perdoname, pero con los hijos, no".

Con el escándalo desatado, Ciudad se comunicó con Evelyn para saber cómo estaba y si regresaría a LAM, pero se llamó a silencio. "Gracias. Hoy no voy a hablar", expresó. Para luego sostener su postura en Twitter, red social en la que publicó, en letra mayúscula, un contundente tweet: "CON LOS HIJOS NO". Incluso, con esa frase junto a un hashtag les respondió a los seguidores que le escribieron tras el conflicto en TV. ¿Volverá a LAM?