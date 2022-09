Contundente respuesta de Wanda Nara a Tamara Báez, la ex de L-Gante: "No estuve con nadie casado"

A través de un vivo que hizo en Instagram Wanda Nara habló de varias polémicas que la tienen en el centro. Volvió a apuntar contra la China Suárez y también se refirió a los supuestos “cuernitos” que le dedicó a Tamara Báez, la exnovia de L-Gante y que hizo que la joven le dedique unas tremendas frases. Ahora la mediática realizó su descargo.

“No le hice señas a nadie. O sea, todos los que ven programas viejos van a ver que yo todo el tiempo hago ese tipo de señas. Hay un millón de memes míos haciendo así desde siempre”, aseguró en un live en la red social.

“Yo arranqué un vivo así porque suelo hacer cosas con las manos, pero no había nadie conectado ni mucho menos. No fue para faltarle el respeto a nadie”, señaló, en respuesta a la polémica.

WANDA NARA LE RESPONDIÓ A TAMARA BÁEZ, LA EX DE L-GANTE

“Nunca estuve con nadie casado. Ya lo dije. Ni con nadie en pareja ni de novio o conviviendo. No digo si está bien o está mal. Que cada uno juzgue y haga lo que quiera, pero yo no soy así porque tengo empatía con las mujeres. Me parece que no está bien y no me gusta.”, afirmó.

“Las mujeres, y sobre todo las del ambiente, tenemos ese poder que por aparecer en una foto sexy, maquilladas y lindas te puede escribir cualquier tipo. Si yo le veo en el Instagram que está casado, yo no le respondo un mensaje y así me manejo yo. Después si lo quieren dar vuelta, el feminismo y la recalcada cosa de su madre… Ok”, salió, picantísima.

“Para mí la empatía con las mujeres es súper importante. Después soy la primera que habla de la igualdad porque tengo tres hijos varones porque para mí somos todos iguales”, expresó. “Yo soy así, me manejo así y ese tema está cerrado desde hace un montón”, concluyó, tajante.