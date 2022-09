Contundente respuesta de Silvina Escudero cuando le preguntaron qué la enamoró de su marido: "Que no tenga la necesidad de figurar"

Luego de la felicidad que vivió en el día de su casamiento con su pareja, Federico, rodeada de sus familiares y seres queridos, Silvina Escudero abrió su corazón y reveló que fue lo más le gustó de su marido… ¿con palito incluido para sus ex?

“Esta no se parece a ninguna relación del pasaso. Fede siempre respetó mi lugar, mi profesión, mi ser”, comenzó diciendo Silvina en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Nosotros nos respetamos. Además, él es comerciante y que no tenga la necesidad de figurar, de aparecer, me atrajo mucho, como muchas cosas más”, agregó la bailarina dejando en claro que el hecho de que su esposo no fuera famoso (como lo fueron otros novios) le hizo sumar puntos.

“Cuando empecé a salir con Fede no quería mostrar nada por mí, y después me di cuenta de que él tampoco quería mostrar. Me amaba a mí, independientemente de mi trabajo. Mi vida hoy es Federico, él tiene características que son hermosas como persona y por eso lo elijo cada día”, continuó.

Y cerró, sincera: “Nosotros nos separamos y durante ese tiempo me ha escrito muchas veces y bueno, costó, pero el amor entre nosotros siempre estuvo claro y firme. No es fácil hoy en día una relación de tantos años”.

MARCELA TAURO CRITICÓ AL MARIDO DE SILVINA ESCUDERO POR NO POSAR CON ELLA TRAS EL CIVIL

A 24 horas del casamiento por civil de Silvina Escudero con Federico, Marcela Tauro cuestionó con firmeza la actitud del flamante esposo de la bailarina, de no posar ante las cámaras con ella luego de firmar la libreta.

"Fue raro ver a la novia sin el novio. No estamos acostumbrados a eso", comenzó diciendo la panelista de Intrusos, mientras en pantalla pasaban imágenes de Silvina, mostrando con una enorme sonrisa la libreta azul de casada.

En consonancia con Tauro, el locutor recordó la presencia de las mascotas de Escudero en la reunión, y acotó: "Les dieron más lugar a los perros". Y Marcela no solo asintió, fue por más: "Sí, los perros tuvieron más protagonismo... Fue el hombre invisible".