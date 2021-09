Contundente respuesta de Pampita sobre si perdonó a Benjamín Vicuña y a la China Suárez: "No tengo nada que perdonar"

Pampita habló de su vínculo con la China Suárez y Benjamín Vicuña y dejó en claro que no hay rencores. En una entrevista exclusiva en Los Ángeles de la Mañana, la jurado de La Academia se sinceró al hablar de la actriz, con quien afirmó tener muy buena relación, y aseguró que no tiene nada que perdonar.

“¿Si te la cruzas a la China qué pasa?”, le preguntó Ángel de Brito en la emisión matutina de eltrece a la modelo, quien contestó: “Tengo muy buena relación, además les tengo mucho afecto sus hijos, ellos siempre van a ser los hermanos de mis hijos. Entonces ese amor es todo, no podría hacer nada que afectara a mis hijos”.

Fue allí cuando De Brito le preguntó a Carolina si le costó perdonarlos por el escándalo del motorhome. “No tengo nada que perdonar. No lo siento, creo que la vida es como tuvo que ser y que la gente puede dejar de amar y eso está bien. Siempre voy a desearle lo mejor a todas las parejas que tuve, me parece que está muy bien lo que la vida les dio. Yo creo que todo está escrito y prefiero pensar así”, respondió.