Celeste Cid no suele confrontar en su redes sociales ante los típicos (y desagradables) comentarios que suelen recibir los famosos en sus posteos.

Pero en las últimas horas, la actriz decidió salir al cruce de una agresión que recibió al compartir una foto en una peluquería a través de Instagram.

“Paquera”, le escribió un usuario, haciendo una violenta referencia a la lucha contra las adicciones que atravesó Celeste en el pasado.

"No entiendo tu mensaje. Si es lo que 'entiendo', más que responderte: te deseo mucho amor en tu vida para que las cosas que emitas sean amables y con buenas intenciones" G-plus

Entonces, la actriz le escribió con altura: “No entiendo tu mensaje. Si es lo que 'entiendo', más que responderte: te deseo mucho amor en tu vida para que las cosas que emitas sean amables y con buenas intenciones... ¡Beso grande!”.

Recientemente, Cid habló de esa difícil etapa de su vida: “Es algo que pasó hace 8 años más o menos. La verdad es que fue un momento muy triste, muy feo que no se lo deseo a nadie. Me parece que lo lindo que puedo rescatar de eso es que algo se acomodó, pese al sufrimiento que fue ese momento. Encontré algo de, por supuesto, no querer estar nunca más en ese lugar y también mucho trabajo interno porque no deja de ser un problema de salud y una enfermedad que hay que atravesar”.