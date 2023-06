Contundente reacción de Tamara Báez luego de que L-Gante se mostrara con una mujer en la cama: "No sean así"

Luego de las repercusiones que despertó el posteo de L-Gante en la cama con Macarena Hanna Bustamante, casualmente a poco de que su ex, Tamara Báez (con quien tiene a su pequeña, Jamaica) blanqueara su relación con Gonzalo Escudero, la joven le puso humor a los comentarios de sus seguidores.

“El verdadero ‘yo hago ravioles, él hace ravioles’”, fue el mensaje que una usuaria de Facebook plasmó en su muro con la foto de Tamara y su flamante pareja y la similitud que encontró en la publicación del músico.

Fue entonces que Tamara optó por reírse de estas líneas: “jajajaja, no seas así, jajajajaja”, respondió, dejando en claro que lo que haga su ex con su vida amorosa ya no es algo que le quite el sueño.

Luego de las repercusiones que despertó el posteo de Tamara Báez con la que blanqueó su nueva relación con Gonzalo Escudero, después de ponerle punto final a su historia de amor con L-Gante (con quien tiene a su pequeña, Jamaica), el cantante dio que hablar con un posteo… ¿con su nueva novia?

“Buenos días”, escribió el músico junto a una publicación que subió a Instagram Stories, donde se lo ve en la cama con Macarena Hanna Bustamante, la mujer que habría conquistado su corazón.

Hasta el momento, el artista no se había mostrado con ninguna mujer por lo que sus apariciones públicas con Wanda Nara seguían alimentando los rumores de romance, pese a que la conductora de MasterChef se encargó de aclarar que solo los une una linda amistad desde que se conocieron.

L-Gante, muy cómplice… ¿con la mujer que conquistó su corazón?