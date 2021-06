Contundente reacción del Polaco luego de que Barby Silenzi le pidiera tener otro hijo: "Yo paso"

Antes de escuchar el voto secreto de Pampita, El Polaco y Barby Silenzi mantuvieron un divertido ida y vuelta con Marcelo Tinelli donde hablaron de la posibilidad de agrandar la familia. Sin embargo, la pareja no coincidió a la hora de compartir sus deseos personales.

Así fue la desopilante charla de Barby con El Polaco en La Academia de ShowMatch:

Barby: -La vi a Pampita y tengo ganas de tener otro bebé, me encanta. Me gusta el estado del embarazo. Me gusta la panza, todo eso. Es hermoso.

Más sobre este tema Barby Silenzi publicó una romántica foto con el Polaco tras el escándalo en el back de La Academia

Polaco: -Yo paso. No, que sea lo que Dios quiera pero tenemos una bebé de un un año recién.

B: -Bueno pero por lo menos decime ‘bueno, mi amor, lo pienso’. ¡No sé, algo!

P: -Obvio, me encanaría. Más adelante, dentro de 6 o 7 años. Tenemos un montón de hijos, dejate de joder. Entre todo el rejunte hay cuatro, es un jardín de infantes de todas las edades. En casa hay Zoom desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde”.

B: -¡Pero es divertido!

¡Qué momento!