Contundente reacción de Pablo Echarri cuando le preguntaron si abrió la pareja con Nancy Dupláa: "Uno ya nació en otra época"

Sin tapujos para hablar de su intimidad, Pablo Echarri contó cuál es su secreto para mantener viva la llama de la pasión con Nancy Dupláa tras más de 20 años de amor, fruto del que nacieron sus hijos Morena y Julián.

Invitado a Noche al Dente, el programa que conduce Fer Dente por América, el actor contó que trabaja en mantener la pasión con su pareja: “El afuera, en todo caso, será un reflejo de lo que pasa adentro. No se puede tirar afuera algo que no sucede adentro. Claramente que, más allá del respeto, amor, compañerismo y cierta amistad; lo que amalgama todo eso tiene que ver con el encuentro, lo físico, lo sexual, con el gustarse y elegirse”, comenzó diciendo.

“Yo no tengo dudas que la elijo a Nancy como la madre de mis hijos y mi compañera ideal, pero no podría continuar con ella si no la eligiera como mi amante. Creo que es es lo que nos lleva adelante todo el tempo. De todas formas, es algo de lo que seguimos construyendo y hablando”, agregó.

Asimismo, indagado por el conductor sobre si ya abrieron la pareja, Echarri respondió con una sonrisa pícara: “Bueno, no sé si tanto como quisiéramos. Uno ya nació en otra época. Yo veo a mis hijos y a los chicos de la forma en la que viven el sexo, el encuentro interpersonal y realmente el cambio de paradigma fue tan grande y la ganancia fue tan enorme en materia de sexualidad y libertad, que uno se arrepiente un poco de haber nacido en otra época”.

“De todas formas, estamos muchos más sueltos que algunos hermanos mayores nuestros o nuestros padres donde definitivamente no tenían esas posibilidades y todo lo que eso implica. Pero ya somos de otra época”, cerró el galán.

PABLO ECHARRI CONFESÓ CON QUÉ GALÁN LE DIO CELOS VER A NANCY DUPLÁA BESANDO EN LA FICCIÓN

Luego de que Nancy Dupláa hablara de cómo encaran las románticas y sensuales escenas en ficción que protagoniza tanto ella como Pablo Echarri con otros colegas en ficción, el actor sorprendió al develar qué galán le dio celos cuando trabajó con su esposa.

Consultado por Resistiré, la exitosa novela que lideró con Celeste Cid, Pablo se sinceró: “Estaba basada entre ciertas características sensuales y sexuales, entonces a veces el trabajo nuestro colisiona con los estados de ánimo que podemos tener unos y otros. Lo importante es conservar la libertad artística, la libertad de creación y mirar esas dudas a través del cristal de la confianza”.

“Nancy se moría de celos con Celeste Cid, pero pasó tanto tiempo… Esta anécdota data de la misma cantidad de años que tiene mi hija, casi 18”, agregó, con humor. en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

"Si es un viejo como yo me lo banco pero cuando es un pendejo, tienen otras herramientas y me sentía un poco inseguro. Me pasaba cuando hacía Socias y estaba con el amigo Gonzalo Heredia. Pero son chispazos, casi te diría que son sentimientos irracionales que no están atravesados por la razón y muchas veces te avergüenza ese sentimiento”, cerró, a corazón abierto.