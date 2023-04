Contundente reacción de Nacho de Gran Hermano 2022 cuando llamaron "vieja" a La Tora: "Basta, no la bardeen"

Mientras algunos participantes de Gran Hermano 2022 ya tienen proyectos para debutar en teatro, otros buscan un lugar en Bailando 2023, mientras alguno como Nacho quieren triunfar en el mundo del streaming. Abocadísimo a esa tarea, se molestó por un mensaje contra su novia, La Tora.

El subcampeón del reality de Telefe estaba leyendo comentarios de sus seguidores y uno en especial hizo que salga al cruce: “La gente amaba a un chico de 19 años que era honesto, genuino, inteligente y que luchaba por encontrar su camino en la vida”, empezaba.

“Quedate como estás, disfrutá de tu juventud y no dejes que viejas como Lucila te cambien para convertirte en una mediocre como ella”, lanzaba agresivamente, lo que terminó en el joven saliendo a cruzarlo.

Nacho: "No la bardeen a Lu, chicos. Nada que ver". G-plus

NACHO DE GRAN HERMANO 2022 CRUZÓ A UN SEGUIDOR POR LLAMAR “VIEJA” Y “MEDIOCRE” A LA TORA

En ese momento Nacho cambió su actitud. “No. No la bardeen a Lu, chicos. Nada que ver”, afirmó, que recientemente apareció en MasterChef.

“Posta que no, no me gusta que la bardeen, así que basta. Pensé que estaba todo bien y no”, deslizó, sorprendido por la violencia del comentario contra Lucila.