Contundente reacción de Mica Viciconte cuando se enteró que Evaluna Montaner y Camilo se comieron la placenta de su bebé: "Qué estómago"

Luego de las repercusiones que generaron las declaraciones de Camilo Echeverry al revelar que, junto a su esposa Evaluna Montaner comieron la placenta de Índigo (su bebé en común) con “aceite de oliva", Mica Viciconte reaccionó sin filtro.

Indagada por Nico Peralta sobre si había seguido los mismos pasos de la famosa parejita, Mica (que fue recientemente madre de Luca con Fabián Cubero) puso cara de disgusto: “¿Qué? ¡No! No me la comí, aparte es un asco”.

“No es que quiero más o menos a mi hijo por comer la placenta, pero no lo hago. Yo vi cómo sale todo y la verdad… ¡qué estómago! Todo bien, pero no, paso”, cerró Viciconte, dejando en claro su postura en Ariel en su salsa, el programa que se estrenó por Telefe.

CAMILO ECHEVERRY REVELÓ A QUIÉN DE SU FAMILIA SE PARECE SU HIJA, ÍNDIGO

Camilo Echeverry habló de su paternidad, luego de que Evaluna Montaner compartiera las fotos más lindas haciéndole "upa" a su hijita, Índigo. Por primera vez, el cantante, que no suele mostrar el rostro de su beba, contó a qué miembro de su familia Índigo se parece un montón.

Además, sumó que la nena tiene los piecitos muy parecidos a los suyos. Sin embargo, es igualita a... ¿Quién? "A mi manera de ver, es idéntica a Evaluna. Es una foto exacta de mi esposa. Pero tiene los pies míos", contó el artista en diálogo con El Hormiguero.

Además, se despidió remarcando cuánto disfruta de la paternidad. "Los pañales los cambio yo, todos. Excepto cuando está mi papá y me pide que lo deje. Pero el resto, desde que nació, yo los he cambiado. Porque Evaluna está lactando y esa es una labor de tiempo completo. Y cuando le cambio los pañales a Índigo es como mi momento de conectar, de conversarle", cerró, feliz por su pleno presente familiar.