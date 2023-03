La contundente reacción de la mamá de Julieta de Gran Hermano tras las polémicas declaraciones de su exyerno: "Le mandamos un besito"

Luego de las fuertes declaraciones que brindó Emmanuel Francia sobre su expareja, Julieta Poggio, Patricia (la mamá de la participante del reality de Telefe) fue contundente al opinar de su exyerno.

“No vamos a hablar de Emmanuel, le mandamos un besito. No me parece que corresponda que nosotros hablemos de él”, fue la tajante respuesta de Patricia, quien estaba acompañada de Julián, con quien tuvo a Julieta, en la nota que le dio a LAM.

“Le mandamos un beso de verdad, pero no podemos decir nada”, agregó, dejando en claro su deseo de no dar más detalles sobre lo que fue este noviazgo que culminó con varias polémicas después de que la joven ingresara a Gran Hermano 2022.

Más sobre este tema El exnovio de Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 recordó su relación: "Tuvimos un poco de toxicidad"

“Esa es una situación que ellos tendrán que arreglar o dejar las cosas así como están. Me parece que está todo más que claro. Él no es tan chico, tiene casi 30 años”, cerró la entrevistada, sin ahondar más en este vínculo.

Más sobre este tema La polémica jugada que Camila de Gran Hermano 2022 armó contra Julieta Poggio: "No es ninguna tonta"

ACUSAN A LA FAMILIA DE JULIETA POGGIO DE FILTRAR INFORMACIÓN DEL AFUERA EN GRAN HERMANO 2022

Después de las fuertes repercusiones que había despertado Julieta Poggio por la forma de referirse a una de sus mascotas, en las redes se viralizó un video que deja al descubierto cómo su familia hizo mención a esto en su reencuentro en Gran Hermano 2022.

“La madre de Julieta le hizo una cara que era una pelot… por hablar de la perra. Pobre Mía”, se lo escuchó decir a Nacho a Marcos, mientras la participante intentaba callarlo para que no se toque más el tema.

“No, pobre no. Ella la pasa bien con su cucha. No le digas pobre”, agregó Julieta, mientras sus compañeros la cargaban. Y cerró, entre risas y algo nerviosa: “Basta, basta Nacho. Vamos a comer panqueques. Yo ya expliqué el tema cómo era. No dije que no la quería, dije que no tenía la misma afinidad que con mis otros perros”.