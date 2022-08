Contundente reacción de Ángela Leiva cuando le preguntaron si está embarazada: "¿De qué hablás?"

A fines del año pasado, Ángela Leiva comenzó una relación amorosa con Gabriel Mikelovich, uno de los músicos de su banda, que acaba de ser papá, con su exnovia.

En un mano a mano con el notero de Socios del Espectáculo, la cantante no solo contó que aún no conoció personalmente a la beba, sino que reaccionó muy sorprendida y con una sonora carcajada cuando le preguntó si estaba embarazada.

LA REACCIÓN DE ÁNGELA LEIVA ANTE EL RUMOR DE DULCE ESPERA

Notero: -Yo me tengo que enterar por los portales, por las redes, de que estás esperando un...

Ángela Leiva: -¡¿Qué?! ¿De qué hablás?

Notero: -¿Es cierto que estarías embarazada?

Ángela: -¡Nooo!

G-plus

Notero: -¿Estás haciendo los deberes en la gira o qué onda?

Ángela: -No, chicos. Mi novio acaba de ser papá con su ex. Tiene una bebé hermosa. Todavía no la conocí, pero yo no, no.

Notero: -¿Eso no te dio ganas?

Ángela: -No, por el momento, no. Te aviso, che.