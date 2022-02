Contundente postura de Iliana Calabró a la hora de conocer a un candidato: "No busco en mi rubro porque donde se trabaja, no se come"

Desde que le puso punto final a su historia de amor con Antonello Gandolfo, a Iliana Calabró no se le conoció nuevo candidato. Sin embargo, indagada por su presente sentimental, la actriz fue contundente con su requisito.

“¿Si me gusta alguien? Siempre hay algo que me gusta, pero no es de mi rubro. Yo no busco dentro de mi rubro porque donde se trabaja, no se come”, sentenció la hermana de Marina Calabró en una nota que dio a Implacables.

Por otro lado, le puso humor a los constantes rumores de que su ex se habría contactado con ella por mensaje: “No. No sé quién dijo eso. Ahora me voy a fijar porque lo andan diciendo en todos lados”.

“Estoy encarando un año nuevo con toda la energía que uno se lleva de Carlos Paz”, cerró Iliana, con una sonrisa plasmada en su rostro, y sin querer ahondar en cómo se encuentra su corazón.