Contundente opinión de Jimena Barón sobre Jey Mammon: "El mayor arrastra al menor a un lugar que no corresponde"

Con firmeza y seriedad, Jimena Barón opinó de Jey Mammon, denunciado por Lucas Benvenuto de haber sido abusado sexualmente por el conductor, a sus 14 años.

La causa legal prescribió, pero se hizo pública a fines de marzo y la condena social a Jey Mammon llevó a que sus colegas del ambiente no se callen.

CONTUNDENTE OPINIÓN DE JIMENA BARÓN TRAS LA DENUNCIA A JEY MAMMON

"Mi relación con él es como la que puede tener cualquier persona de los medios. He tenido siempre la mejor y ha sido muy amable y respetuoso conmigo. Pero esto que está pasando es algo que se tiene que saber, verdaderamente, qué es lo que pasó", dijo la actriz y cantante en nota con Intrusos.

"Tengo un hijo de 9 años. Y un hijo, de 14 o 16, es muy chiquito para que esté con una persona de más de 30". G-plus

Sobre la defensa de Jey Mammon, Jimena continuó: "Hay una persona que está diciendo que le pasó algo. Yo no vi en profundidad cuál fue su devolución. Escuché algo, un intento de justificación, con una edad que a mí me parece que es injustificable aun así la situación".

"Con amor o sin amor, esa persona más grande está arrastrando la psiquis de una persona menor a un lugar que no corresponde". G-plus

"Soy mamá. Tengo un hijo de 9 años. Y un hijo, de 14 o 16, es muy chiquito para que esté con una persona de más de 30", sostuvo Barón, sin dudar.

Y sentenció: "En cualquier vínculo, con amor o sin amor, esa persona más grande está arrastrando la psiquis de una persona menor a un lugar que no corresponde. Es mi opinión como mamá".

JEY MAMMON HABLÓ DE LA ACUSACIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

A casi dos semanas de hacerse pública la denuncia judicial que Lucas Benvenuto le hizo a Jey Mammon en 2020, acusándolo de abuso sexual infantil, el conductor hizo nuevas declaraciones en Basta Baby por A24.

Algunos fragmentos del mano a mano de Baby Etchecopar con Jey Mammon, negando haber abusado a Lucas Benvenuto, con quien tuvo una relación íntima de muchos años, con idas y vueltas.

Baby Etchecopar: -¿Te considerás que sos un muerto social?

Jey Mammon: -No.

Baby Etchecopar: -En el ambiente del espectáculo considerás que tu carrera está terminada.

Jey Mammon: -No, en absoluto.

Baby Etchecopar: -¿Imaginaste que semejante pesadilla te iba a caer algún día? Prender el televisor y que aparezca un chico que dice que lo abusaste a los 14 años.

Jey Mammon: -No, en absoluto, por una sencilla razón. No lo hice. Ni lo hice, ni lo haría nunca jamás en la vida. Yo tengo pruebas. Cuando él se presenta en la Justicia dice que puede presentar pruebas y no las presentas. Yo tengo la manera de demostrar cuándo lo conocí. Fue en una fiesta. Él tenía 16 años y yo 32. Intercambiamos algunas palabras como cualquier otro que estuvo ahí…