Contundente mensaje de Paula Chaves en la Semana del Parto Respetado: "No es un capricho, es un derecho"

En la Semana Mundial del Parto Respetado, Paula Chaves posteó una tierna foto que la muestra minutos después de haber dado a luz a uno de sus hijos y emitió un valioso mensaje. Junto a la postal en la que se la ve sosteniendo a su bebé con ternura, la actriz les habló a las personas gestantes y les remarcó que ellas y los pequeños siempre tienen que ser "protagonistas".

"No es un capricho, es un derecho... No importa por dónde sea, parto vaginal o cesárea... Lo que importa es que vos y tu bebé sean los protagonistas... No es cool, es defender los derechos en el momento más importante de nuestras vidas... Tuve tres experiencias distintas...", afirmó.

Y describió cómo fueron sus tres partos: "Oli nació por cesárea con un equipo, que mientras ella salía al mundo hablaba de sus vacaciones... Mientras yo estaba atada a una cama sin saber qué me iba a pasar, sin saber qué le iban a hacer a ella... Balta nació por parto con un equipo amoroso pero con un neonatólogo ansioso por ir a pesarlo y pedirlo, sin respetar la hora sagrada de contacto piel a piel... Filipa llegó en silencio, respetando todos los momentos que nosotras necesitábamos".

Antes de cerrar, informó que cada madre puede elegir cómo traer a este mundo a su bebé. "Vos podés exigirlo porque no es por plata ni por acomodo, es un derecho que te informen y que vos seas la protagonista... EL PARTO ES TUYO", sentenció, muy clara.

¡Valioso mensaje!