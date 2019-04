La joven actriz le dedicó un profundo posteo a su ex en Instagram y apuntó contra algunas versiones sobre el motivo de la ruptura.

Los cinco años de noviazgo de Flor Vigna (25) y Nico Occhiato (26) llegaron a su final, luego de superar una breve crisis en 2018. "Nico necesita estar solo un tiempo. No sabemos si vamos a volver, por eso no queríamos hacerlo público en un principio. No hubo terceros en discordia ni nada raro", le dijo la actriz de la comedia teatral Una semana nada más a Ciudad, confirmando la ruptura.

Cada uno por su lado en el plano afectivo, en Los Ángeles de la Mañana deslizaron que Flor había estado a los besos con un joven, el sábado pasado en un boliche. Mientras que en Hay que ver contaron que Nico estaría interesado en otra mujer conocida del medio.

Sin intención de condimentar la separación con el escándalo, Vigna recurrió a Instagram Stories para dedicarle un dulce mensaje a su ex y visibilizó su malestar ante algunos medios, por el modo en el que están abordando el tema.

"Buena gente, hermoso, compañero. Una persona que me hizo reír y me mimó en momento difíciles como nadie. Todo eso y tanto más en 5 años. Es una separación con amor", escribió Flor, sobre una foto divertida con Occhiato .

Luego, agregó: "Algunos medios comunican con la verdad y otros para entretener dicen cosas que no son. @nicoocchiato es una de las personas más lindas de toda mi vida, por favor no crean otra cosa. Nadie hizo daño acá", sentenció la joven actriz, asegurando que el fin del vínculo amoroso es en los mejores términos.