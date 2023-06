El contundente mensaje de apoyo de Tamara Báez a L-Gante tras su detención

En medio de la sorpresa que despertó la noticia sobre la detención de L-Gante luego de que un funcionario público lo acusara por extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad, Tamara Báez (su ex con quien tiene a su hija, Jamaica) compartió con un contundente mensaje de apoyo al cantante.

“Vos sabés lo que significás para nosotras. Siempre para vos”, fue el texto que se pudo leer sobre una imagen que los muestra a Tamara y L-Gante muy cómplices y sonriendo, acompañados de su pequeña.

Diego Esteves había sido el encargado de dar detalles de la nueva polémica que gira en torno al músico: “Acaban de allanar la casa de General Rodríguez de L-Gante, donde vive su madre y en el fondo él tiene su casa y su estudio”, dijo el periodista sobre el cantante de la cumbia 420 en A la tarde.

Luego, el panelista continuó: “El segundo allanamiento fue en la casa del Banco Provincia donde convivía con Tamara Báez y finalmente él se queda allí, además lo detuvieron”.

Y cerró: “Está dando explicaciones. Los delitos por los que se lo acusa son gravísimos, extorsión, amenazas coactivas y secuestro extorsivo de un funcionario público. Posiblemente quede detenido”.

Foto: Captura de Instagram Stories

LA REACCIÓN DE MORE RIAL CUANDO LE PREGUNTARON SI IRÍA A VISITAR A L-GANTE A LA CÁRCEL

A poco de que en A la tarde dieran a conocer que L-Gante fue detenido, acusado de extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad, More Rial (que estaba presente en el estudio de América) fue contundente al revelar si iría a visitar al cantante a la cárcel.

“Ojalá que a L-Gante lo saquen mañana porque hoy no le van a dar la libertad. No le va a quedar otra pobrecito, mi vida”, expresó la hija de Jorge Rial, dejando en claro sus deseos de que el artista vuelva a estar libre.

“Le diría que lo pase lo mejor que pueda”, agregó, después de haberle mandado un beso a Elián Valenzuela, con quien dejó en claro que le tiene un gran cariño.

Por último, indagada por Diego Esteves sobre si visitaría a L-Gante en la cárcel, la joven cerró, con humor: “Sí, puede ser, me divierte. Son experiencias que uno tiene que vivir en esta vida. Iría como visitante, no me quedaría a vivir ahí, olvídate. Voy un ratito y me voy”.