Contundente frase de Sofía Jujuy Jiménez sobre su separación de Bautista Bello: "Yo lo dejé a él"

Sofía Jujuy Jiménez habló Luli Fernández para Socios del Espectáculo de la reciente separación de Bautista Bello y aseguró que fue ella quien terminó la relación con el polista.

“Yo en un momento le dije a ella ‘ojo que este chico no quiera hacer ver como él te dejó porque es muy de la persona cuando es dejada’”, contó la panelista en el programa matutino de eltrece.

Y fue allí cuando Fernández reveló la contundente frase que Jujuy Jiménez le dijo sobre su exnovio: “Entonces ella me dijo ‘no no, pero yo terminé la relación porque me quiero ir a vivir al exterior’”.

LA HISTORIA QUE BAUSTIA BELLO PUBLICÓ QUE HABRÍA MOLESTADO A SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ

Tras conocerse la noticia de la separación de Sofía Jujuy Jiménez de Bautista Bello, Luli Fernández compartió en Socios del Espectáculo una historia que publicó el polista y que habría molestado a la modelo.

“Encontramos una historia de él muy fuera de lugar que decía ‘quien pone muchas excusas tiene pocas ganas’ y ella no le gustó que subiera eso”, contó la panelista en la emisión de eltrece.