Contundente frase de Roberto García Moritán sobre Pampita tras el fallido de Benjamín Vicuña

Roberto García Moritán dialogó con el programa de streaming Son Todos Iguales sobre el fallido de Benjamín Vicuña en la premiación de los Martín Fierro que fue vinculado directamente con Pampita.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio un lugar. Me dio a mis hijos y un amor”, había dicho el actor en el escenario al recibir el reconocimiento y el empresario gastronómico expresó su postura al respecto.

“Hay muchos rollos mediáticos donde de golpe vos apareces involucrado sin buscarlo, lo que pasó en los Martín Fierro por ejemplo, ¿cómo lo manejas?”, le consultó Giuliana Maglietti y él contestó: “Esto es lo que soy”.

“Lo que soy representa muchas veces el efecto de tener una lupa en tu vida personal y las opiniones de las personas que hacen juicio todo el tiempo con muy poco margen de error”, agregó el candidato político.

Así, Moritán remarcó: “Si lo hubiera dicho otra persona por ahí no hubiera tenido el rebote que tuvo. Es obvio que la historia de ellos significa mucho y es una pareja que va a estar conectada por el resto de la vida y yo voy a tener que acompañar”.

Fue al final cuando el marido de Pampita expresó contundente: “El amor que nos tenemos con Carolina, no permite que nada ni nadie se meta jamás, así que no me preocupo para nada, estamos en un gran momento”.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN EXPLICÓ POR QUÉ DECIDIÓ DEJAR ATRÁS LO QUE PASÓ EN LOS MARTÍN FIERRO

Roberto García Moritán explicó en Son Todos Iguales por qué decidió dejar atrás lo que pasó en los Martín Fierro con Benjamín Vicuña.

“La realidad es que yo le creo a Benjamín cuando dice ‘yo quise decir algo y me salió otra cosa’ porque lo conozco y sé qué clase de persona es”, aseguró.

"Benjamín quiso hablar conmigo y le dije ‘ya está, haya sido lo que haya sido te creo y te perdono'". G-plus

Entonces, reveló: “Él incluso quiso hablar conmigo y yo le dije ‘ya está, haya sido lo que haya sido te creo y te perdono, no pasa nada, a otra cosa’”.

“Para mí la prioridad son los chicos, conservar la familia, cuidarlos a ellos y tengo como recuerdo de esa noche solamente la sonrisa de Bautista”, recalcó Roberto.

“Estaba feliz y orgulloso de que su padre estuviera ganando este premio, los ojos le brillaban, la sonrisa también y creo que las incomodidades se justifican con esa sonrisa”, cerró.