Contundente descargo de Ricky Martin tras las críticas por su rostro: "Me inflamé después de ponerme un suero multivitamínico"

Feliz de anunciar su regreso a los escenarios y dar detalles del show que dará con en el MGM Gran Garden de Las Vegas junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, Ricky Martin dio una nota exclusiva hablando de sus proyectos laborales. Sin embargo, el rostro del artista se convirtió en el centro de críticas en las redes tras lucir notablemente cambiado.

Alertado por estos comentarios, el cantante decidió recurrir a las redes para despejar cualquier duda sobre su apariencia: "Hola familia, ¿cómo están? Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara, y yo no me he hecho nada en la cara. Te lo juro", comenzó diciendo en varios videos que subió a Instagram Stories.

“Mirá, tengo líneas. Si me pongo bótox o si me pongo fillers lo hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder. Pero ese día, el día de la entrevista, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas, y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel donde simplemente me inflamé”, agregó, tocándose varias veces la cara.

Por otro lado, el músico explicó por qué no optó por pasar las notas para otra fecha: “Pero fuera de eso, fue un día normal. No quise cancelar las entrevistas con toda esa inflamación, pero lo hubiese hecho para no tener que estaría aquí dando toda esta información".

“Pero está todo bien. Insisto, mi vida está normal, estoy muy saludable, los conciertos están de pu… madre y seguiremos trabajando fuerte. Pero no hay nada. Los quiero mucho, que estén bien", cerró, entre risas y tratando de ponerle humor a este tema.