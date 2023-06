Contundente descargo de Estefi Berardi tras quedar afuera de LAM: "A fin de mes me despido"

Se vienen cambios en LAM y algunos muy radicales. Andrea Taboada no será parte de la nueva temporada, situación que sorprendió muchísimo a la periodista, y otra que no continuará en el ciclo de Ángel de Brito será Estefi Berardi. Ella, a través de su cuenta de Instagram, habló del momento que vive.

“Ya se sabe, tal cual como contó Ángel, que a fin de mes me despido de LAM. La verdad es que una decisión que venimos charlando hace un tiempo con Ángel. Nadie me despidió, siempre me trataron súper bien en la productora Mandarina y siempre me sentí súper cómoda”, empezó diciendo la también panelista de Mañanisima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“La realidad es que esta oportunidad que me dio Ángel me cambio la vida en todos los sentidos. Creo que no tuve tantas propuestas como estos años gracias a que él me puso en ese lugar y aprendí tanto laburando al lado de él que creo que me voy siendo una mejor persona”, aseveró, descartando cualquier tipo de conflicto.

ESTEFI BERARDI HABLÓ DE SU SALIDA DE LAM Y NEGÓ QUE LA DESPIDIERON

Estefi, quien está enfrentadísima a Yanina Latorre y tuvo choques con Ángel de Brito, aseveró que la decisión de no continuar en el programa fue mutua.

“Venía sintiendo que era momento de otra cosa. Se vienen otros desafíos que no quiero detallar mucho porque prefiero contarlos en LAM para que estén atentos ahí. El lunes les contaré mucho mejor en detalle”, aseguró, misteriosa sobre su futuro.

También la influencer se refirió al final del contrato de Andrea Taboada. “No sabía nada de lo de Andrea. Me sorprendió mucho la noticia porque no tenía ni idea, pero yo estoy súper contenta, súper feliz y muy agradecida por todo lo lindo que me dio el programa”, concluyó.