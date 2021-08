La contundente decisión de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo tras la escena de celos del exfutbolista: se dejaron de seguir en redes

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo estarían transitando una crisis: la pareja se dejó de seguir en Instagram, luego de que la hija del Diez expusiera en Twitter una escena de celos que le hizo el exfutbolista.

La cuenta de Instagram chusmeteando1 compartió una historia en Instagram en la que verificó que la joven empresaria y el deportista no se tienen en la lista de "seguidos" en la red social, en la que venían cruzando románticos mensajes y fotos.

El martes pasado, Gianinna se hizo eco de un tweet que la tiene como protagonista. "¡Loco, nunca reconozco a los famosos! Hoy vino un trapero al bar y ni idea. La otra vez vino Gianinna Maradona y tampoco. Soy un cero", escribió una usuaria de Twitter, sin imaginar que la empresaria le respondería.

"Hola genia, buen día. ¿Cuándo me viste y en que bar laburás? Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia y me gustaría saber cuándo me viste", le escribió Maradona a la empleada del bar, poniendo sobre la mesa el enojo de Daniel Osvaldo.