Se conoció el teaser de "No soy tu mami", la nueva peli de Julieta Díaz y Pablo Echarri

No soy tu mami, protagonizada por Julieta Díaz, Pablo Echarri y Sebastián Wainraich, llegará a los cines el próximo 27 de junio y ya se conoció el teaser.

Díaz interpreta a Paula, directora de una revista para mujeres como ella: liberales, independientes y comprometidas. Las ventas no son buenas y para salvar la publicación, se ve forzada a escribir una columna sobre maternidad. Paula no puede con su genio y en lugar de fomentar la idea romántica de la maternidad, se inclina por todo lo contrario. Así nace la columna: “Razones para no ser madre”, donde se dedica a derribar todos los mitos sobre maternidad y que, inesperadamente, se convierte rápidamente en un suceso entre las madres y las no madres.

La película está dirigida por Marcos Carnevale y producida por Leyenda, Salado, Telefé y Viacom International Studios (VIS), coproducida por Features, Querosene Filmes y Comedy Central como productor asociado.

