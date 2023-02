Conocé al novio de Valentina Ginocchio, la hermana de Marcos de Gran Hermano: el francés habló de ella

Alexis, el novio de Valentina Ginocchio fue a apoyarla a la gala de eliminación de un familiar en Gran Hermano y Santiago del Moro le preguntó por su historia de amor.

"¿Qué fue lo que más te atrajo de Valen? Porque es muy bonita, muy inteligente", le consultó el conductor de Telefe.

Con una sonrisa, y tras contar que se conocieron vía Tinder, Alexis le contestó enamorado: "Todo. Es muy inteligente, muy calma, muy tranquila, muy humilde, como toda la familia. La amo".

Sobre el ingreso de Valentina a GH, opinó: "Ella lo apoya mucho a Marcos. Se extrañan mucho. Me parece genial que haya entrado. Es la mejor decisión que tomó".

Fotos: Telefe. Gran Hermano.

VALENTINA LES HIZO UN ESPECIAL REGALO A LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO

La semana pasada, Valentina sorprendió a Julieta Poggio, Romina Uhrig, Lucila "la Tora" Villar, Camila Lattanzio y Nacho Castañares con un significativo regalo.

"Tenía algo para darles a los chicos, que están acá adentro hace mucho, y quería encontrar el momento", dijo la hermana de Marcos, minutos antes de que comenzaran las nominaciones a los familiares de los integrantes de GH.

"Es una pequeña pulserita de parte de toda nuestra familia porque, más allá del juego, es admirable todo lo que están haciendo acá. Le están poniendo toda la onda”, explicó Valen, cosechando suspiros y sonrisas de los "hermanitos".

"Están lejos de la familia, con muchas emociones juntas y, sin embargo, siguen aquí. Es de parte de toda nuestra la familia", concluyó Valentina Ginocchio.

Con la pulsera en su poder, Julieta Poggio fue una de las participantes que reaccionó con más efusividad y cariño hacia la hermana de Marcos: "Ay, gracias Valen. Ya me la voy a poner y no me la voy a sacar".