Conocé a Diego Domínguez, 'Córdoba' de ATAV: "Con las redes sociales nos olvidamos de conectarnos de verdad"

Producción de fotos y charla íntima con el galán español que ganó espacio en la novela de éxito de eltrece: su pasión por la música, sus noches con amigos y más.

La vocación artística se le reveló desde muy chico a Diego Domínguez (27), y ya a los 11 años triunfó en el reality español de talentos Eurojunior, donde progresivamente fue ganando fama hasta llegar a ser uno de los galanes de Tini Stoessel en Violetta. "Supongo que de alguna manera mamé el amor por el arte de mi mamá, que canta y lo hace increíble, y pinta cuadros maravillosos, aunque no se dedique a eso de forma profesional".

Alejado del público adolescente, Diego cumplió el sueño de trabajar en una novela de Polka y ahora se luce con el personaje de Manuel Córdoba en Argentina, tierra de amor y venganza, por eltrece: “Es un personaje secundario, pero al fin y al cabo aparece mucho porque ‘la banda’ dio mucho que hablar, por eso creo que se le dio muchísimo más peso a la trama, incluyendo nuestra vida por fuera de la banda. Es una sensación súper gratificante que de repente la gente me pare en la calle y me felicite por el trabajo, por hacerlos emocionar. Es lo que más nos moviliza a los actores, poder conmover y hacer reír”.

"Mi carrera está entre España, Argentina e Italia. Si da la casualidad que el próximo proyecto que me apasione está en Argentina, me quedaré. Sino, me iré". G-plus

De perfil súper bajo, el nacido en Zaragoza se detuvo a pensar de forma minuciosa cada respuesta en la entrevista que concedió a Ciudad, luego de desplegar toda su facha y simpatía en una producción de fotos. Así fue que una vez finalizada una de las extensas jornadas de grabaciones de la ficción, Diego reflexionó sobre su futuro inmediato después de que termine su participación en ATAV: “Voy a estar donde aparezca el trabajo que mayor desafío me plantee. A mí me gustan los personajes radicales, los que tienen que ver muy poco conmigo. Entonces, el personaje que más me guste y conmueva al leer la historia es el que voy a hacer. Mi carrera está entre España, Argentina e Italia. Si da la casualidad que el próximo proyecto que me apasione está en Argentina, me quedaré. Sino, me iré”.

-¿Dónde crees que pasarás las fiestas de fin de año?

-Extraño mucho a la familia, lo más probable es que regrese a pasar Navidad en España, aunque no me guste el frío del invierno, por lo menos disfrutaré de mi familia porque los extraño mucho.

"De momento no compongo música, pero hago muchos covers y seguro concrete un proyecto con productores para hacer varias versiones de canciones de folklore argentino cantado a la española". G-plus

-¿Es cierto que la música es otra de tus pasiones artísticas?

-Sí, el año pasado me reencontré con la música, no es que le tuviera miedo sino respeto. Yo arranqué cantando y luego pasé a la actuación, al cine, las ficciones y me dediqué únicamente a la interpretación, pero la música me ayudó a salir de momentos más regulares de mi vida y la uso. De momento no compongo, pero hago muchos covers y seguro concrete un proyecto con productores para hacer varias versiones de canciones de folklore argentino, cantado a la española. Es una especie de experimento lo que quiero hacer, porque no hay muchos españoles que lo hagan, más que Diego el Cigala.

-Además de la guitarra, ¿tocás otro instrumento?

-Yo soy un fanático de la música en general y muchas veces mis amigos me dicen que soy una percusión andante, porque estoy todo el tiempo haciendo chasquiditos, palmas, me repico con la boca.

-Tenés perfiles en Instagram y Twitter, pero declaraste que no sos muy afecto a las redes sociales…

-Sí, porque al fin y al cabo me dedico al arte. Y si bien es cierto que Instagram se convirtió en el canal de televisión del propio artista, y lo uso mucho, no sé si estoy tan de acuerdo con las redes sociales. No sé si hacen bien, mal, regular. Siento que los seres humanos, con las redes sociales, nos estamos olvidando de conectarnos de verdad: mirarnos a los ojos y decirnos las verdades. Estamos siempre pegados en el celular y nos olvidamos de qué pasaba antes de que vinieran los celulares e internet en los smartphones.

"No sé si las redes sociales hacen bien, mal, regular. Siento que los seres humanos nos estamos olvidando de conectarnos de verdad, de mirarnos a los ojos y decirnos las verdades". G-plus

-En este sentido, ¿sos de llamar por teléfono como antaño, o mandás mensajes de WhatsApp cuando querés hablar?

-Lo que le veo de práctico al WhatsApp son las notas de voz, que no te hace perder tiempo y la otra persona lo escuchará o leerá cuando tenga tiempo, sin invadir su privacidad. Eso sí es una buena idea. Cuando tengo que comunicarme por mi trabajo o mi familia lo hago así, por la nota de voz.

-En la tira sos un galán y el público se pregunta qué es hoy de tu vida amorosa tras tu separación de Clara Alonso, de quien te enamoraste durante las filmaciones de Violetta. ¿Estás en pareja?

-Yo no suelo hablar del aspecto privado de mi vida, ni siquiera publico fotos con mi familia. Hablo del trabajo que vine a hacer, que es a Córdoba y lo disfruto muchísimo. Sí, obvio que en Instagram me escriben un montón de cosas, pero tampoco tengo tiempo para leer porque tengo mucho trabajo, son muchas escenas al día y me concentro en eso. No puedo explicar mucho más y tampoco creo que le incumba mucho a la gente qué hago de mi vida privada, creo que mis trabajos son más interesantes.

"En Instagram me escriben un montón de cosas, pero tampoco tengo tiempo para leer porque tengo mucho trabajo, son muchas escenas al día y me concentro en eso". G-plus

-Se te notó muy desenvuelto en la producción de fotos. ¿Disfrutás de esa faceta de modelo?

-Ja, gracias. La verdad es que no sé decir si me gusta. Es algo que creo que es necesario, que tenemos que hacer también, y puede ser un trabajo alternativo si de repente sale una campaña de una marca con la que esté de acuerdo en lo que vende. Si me siento identificado, ¿por qué no hacer fotos? Pero no es mi prioridad, sino que mi foco es componer personajes y listo.

-En Italia participaste del reality musica Dance, Dance, Dance. ¿Te animarías a estar en el Bailando?

-No, si me ofrecen estar en el Bailando no me gustaría estar. El programa de baile que hice en Italia fue porque consideré que estaba muy cuidado y porque realmente se concentraban en la danza, que para mí es otro tipo de arte. Le tengo muchísimo respeto a la danza, me gusta verla y quería llevarla a cabo. Aparte, para que se den una idea, el jurado del programa italiano estaba integrado por dos bailarines de Michael Jackson y realmente había que dejar la vida en los ensayos para hacer bien los pasos. Por otra parte, en Violetta también estuve bailando y dije ¿por qué no hacerlo? Sin menospreciar, no me gustaría hacer el Bailando acá porque no me parece que tenga el mismo punto de vista que el otro programa.

"Tengo muchos tics de nerviosismo, porque soy una persona súper nerviosa. Soy hiperactivo, tengo mucha energía. Para canalizar la ansiedad fumo mucho, por ejemplo". G-plus

-Sos una persona que reconoce tener muchas tics y manías… ¿Querés contarnos alguna?

-Ja, ja, no me da vergüenza para nada hablar de eso. Tengo muchos tics de nerviosismo, porque soy una persona súper nerviosa. Soy hiperactivo, tengo mucha energía. Para canalizar la ansiedad fumo mucho, por ejemplo. También me toco la nariz, silbo, todo el tiempo estoy haciendo sonidos con las manos. Soy ansioso pero no creo que sea preocupante desde el punto de vista psicológico, forma parte de mi personalidad y lo respeto de esa manera.

-¿Qué hacés para relajarte?

-Me relaja mucho ir al teatro, al cine, leer un libro que me interese. Soy fanático de la psicología y entiendo bien cómo funciona la psiquis de los humanos. De vez en cuando también hago ejercicios de relajación. Por otra parte, me gusta mucho tocar la guitarra y cantar. Al igual que hacer deportes… Obvio, también salir con amigos a tomar una birra y charlar de la vida, porque a los actores nos encanta charlar, somos muy intensos, je, je.

-¿Hiciste terapia?

-Hice terapia durante todo el año pasado, pero nunca fui al psicólogo en Argentina. Pasa que llegó un momento en que sentí que era un compañero de trabajo de la misma psicoanalista, le hablaba con los mismos conceptos que me proponía ella para resolver cosas. También creo en la fuerza de voluntad, y si uno hace terapia durante mucho tiempo al final se crea una relación de dependencia al punto de olvidarse que uno puede hacer las cosas por sí mismo. Creo que hay que hacer terapia el tiempo justo y necesario para después despegarse y hacer las cosas por uno.

"Salgo a correr, hago un poco de ejercicio aeróbico, levantar mancuernas con poco peso y muchas repeticiones, salto la soga. Pero lo hago en mi casa y cuando corro voy a cualquier parque. Eso es otra forma de canalizar la energía" G-plus

-¿Qué deportes hacés?

-Me lesioné y ya no juego al fútbol como antes. Pero salgo a correr, hago un poco de ejercicio aeróbico, levantar mancuernas con poco peso y muchas repeticiones, salto la soga. Pero lo hago en mi casa, ni siquiera voy al gimnasio, y cuando corro voy a cualquier parque. Eso es otra forma de canalizar la energía, relajarme después de llegar cansado a casa y de estar todo el día grabando, así el cuerpo descansa de verdad porque está saturadísimo.

-¿Estás muy pendiente de tu cuerpo y tu estética?

-Si bien el cuerpo es otro instrumento del actor, no le doy mucha bola. Por ejemplo, mucha gente se opera las arrugas de las expresiones y a mí me encantan. Incluso me parece que una persona sabia y vivida lo es más si tiene esas arrugas, porque significa que de verdad vivió. Y si no estuviera atado al look de un personaje, supongo que sería más bien dejado. Tendría el pelo corto en verano para no tener tanto calor y me lo dejaría largo en invierno. Pero como actor me debo a la profesión y, si me toca raparme, me raparé o teñiré. Siempre pienso en cómo beneficiar al personaje, no en si voy a estar guapo o feo. También tengo tatuajes que tengo que taparme todo el tiempo, y tienen significados para mi vida privada que no quiero contar porque quizá no sea tan agradable.

"Mucha gente se opera las arrugas de las expresiones y a mí me encantan. Incluso me parece que una persona sabia y vivida lo es más si tiene esas arrugas, porque significa que de verdad vivió". G-plus

-¿Se te complica salir a la calle con la notoriedad que te da ATAV?

-Sí, pero los fines de semana aprovecho para descansar y dedicarme tiempo a mí mismo.

-¿Tenés mascotas?

-Tenía un Caniche Toy llamado Vicente, pero se lo quedó mi exnovia (N del R: la actriz Clara Alonso) acá en Argentina. Lo pactamos así, para que el perro no se agobie más por los viajes. Me gustaría en un futuro tener una mascota, pero no está en mis planes inmediatos porque por suerte me va bien en el trabajo y no tengo tiempo para dedicarle a un animalito. Y eso que me encantaría, porque soy un loco de los perros.

"Con Albert Baró nos llevamos increíble a pesar de tener personalidades muy distintas, porque nos complementamos muy bien. Nos vemos casi todos los días después del rodaje". G-plus

-En cuanto al cigarrillo, ¿intentaste dejarlo?

-Estoy bajando la cantidad de cigarrillos diarios, al margen de todo lo que fuma Córdoba, el personaje. Es algo que se lo sumé a Córdoba, pero entre los que fumo yo y los que fuma el personaje, estaba fumando demasiado. Estoy en proceso de bajar la dosis de un atado a 10 cigarros al día.

-¿Cómo te llevás con Albert Baró?

-Re bien, se ha formado prácticamente una hermandad. Él es más chico que yo, tiene casi 23 años. A esa misma edad viví en Argentina cuando vine por primera vez. Tuve una experiencia muy similar de que la gente te pare por la calle, más allá de que él ya estaba acostumbrado por Merlí. Muchas veces me sale cuidarlo en muchos aspectos, aunque sea una persona mega inteligente que sabe cuidarse solo. Nos llevamos increíble a pesar de tener personalidades muy distintas, porque nos complementamos muy bien. Nos vemos casi todos los días después del rodaje.

-¿Tenés muchos amigos en Argentina?

-Conservo amistad con casi todos los chicos de Violetta, y también con gente de afuera porque también hice una obra de teatro musical acá, Nosotros. Siempre estoy afuera de casa, en algún plan con amigos.

Diego Domínguez, el galán español que interpreta a Manuel Córdoba en ATAV. (Foto: Musepic) Diego Domínguez, el galán español que interpreta a Manuel Córdoba en ATAV. (Foto: Musepic) Diego Domínguez, el galán español que interpreta a Manuel Córdoba en ATAV. (Foto: Musepic) Diego Domínguez, el galán español que interpreta a Manuel Córdoba en ATAV. (Foto: Musepic) Diego Domínguez, el galán español que interpreta a Manuel Córdoba en ATAV. (Foto: Musepic) Diego Domínguez, el galán español que interpreta a Manuel Córdoba en ATAV. (Foto: Musepic) Diego Domínguez, el galán español que interpreta a Manuel Córdoba en ATAV. (Foto: Musepic) Diego Domínguez, el galán español que interpreta a Manuel Córdoba en ATAV. (Foto: Musepic) Diego Domínguez, el galán español que interpreta a Manuel Córdoba en ATAV. (Foto: Musepic) Diego Domínguez, el galán español que interpreta a Manuel Córdoba en ATAV. (Foto: Musepic) Diego Domínguez, el galán español que interpreta a Manuel Córdoba en ATAV. (Foto: Musepic) Diego Domínguez, el galán español que interpreta a Manuel Córdoba en ATAV. (Foto: Musepic) Diego Domínguez, el galán español que interpreta a Manuel Córdoba en ATAV. (Foto: Musepic) Diego Domínguez, el galán español que interpreta a Manuel Córdoba en ATAV. (Foto: Musepic) Diego Domínguez, el galán español que interpreta a Manuel Córdoba en ATAV. (Foto: Musepic)

Fotos: Musepic

Producción: Aldana Moreno Lusianzoff

Vestuario: Anunnaki

Agradecimientos: Juan Sartor