Conocé a Despreuno, el hombre que habría conquistado el corazón de Tamara Báez

Después de haber hecho un fuerte descargo en las redes en contra de L-Gante por temas relacionados a la cuota alimentaria de Jamaica –la hija que tienen en común- se conoció que el corazón de Tamara Báez habría vuelto a latir fuerte por otro joven.

Así lo difundieron en Intrusos: “Agenda este nombre, Despreuno. Es el nombre artístico de alguien a quien se lo ve acompañando a Tamara”, comenzó diciendo Pablo Layús al aire, en el ciclo que conduce Flor de la Ve por América.

Luego, mostraron un posteo que la joven subió a Instagram Stories donde se la ve dentro de un auto y al costado, parte del rostro que sería de su flamante pareja: “Ahí se la ve a ella con él. Por lo menos, ahora se los ve juntos. Cuando entrás al Instagram de él, dice que es artista y tiene algunas fotos polémicas”, cerró el periodista.

Por su parte, el músico y ex de Tamara sigue enfrentando fuertes rumores de romance de Wanda Nara (quien ya oficializó el fin de su historia de amor con Mauro Icardi, con quien tiene a sus pequeñas Francesca e Isabella) con quien se lo vio muy mimoso y juntos este último fin de semana.

Fotos: Capturas de Instagram e Instagram Stories

FURIOSA RESPUESTA DE TAMARA BÁEZ LUEGO DE QUE L-GANTE LE PUSIERA UN BOZAL LEGAL

Después de que L-Gante recurriera a la Justicia para impedirle a Támara Baéz, con quien tiene a su pequeña, Jamaica, que lo mencione en los medios, la joven estalló en las redes.

“Tengo mucha bronca. ¡No van a poder ver más a Jami, no van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días de las 24 horas yo sola, así como lo vengo haciendo hace un año!”, comenzó diciendo Tamara en una historia que compartió en Instagram Stories.

“Arregla lo de la cuota (emoji de una rata) que la estoy manteniendo yo sola. ¿Encima ahora hacés esto?”, agregó, dejando en claro que aún no llegó a un acuerdo con el cantante por la cuota alimentaria de la hija que tienen en común y que no podrá postear imágenes de la menor en público.

"SOS UN INJUSTO, ¿Y DECÍS ‘BATALLA GANADA’? CUANDO SOY LA MADRE DE TU HIJA, ¿DE QUÉ BATALLA HABLÁS? TE ODIO. SOS UNA MENTIRA Y NOS USASTE CUANDO LA GENTE COMPRABA CON VOS, CUANDO PINTASTE LA FAMILIA PERFECTA". G-plus

“Sos un injusto, ¿y decís ‘batalla ganada’? Cuando soy la madre de tu hija, ¿ de qué batalla hablás . Todo lo que sube, baja, acordate 'hdp' (sic). Me seguçis haciendo la vida imposible, basura. Último estado que tiro”, cerró, visiblemente furiosa.

Foto: Captura de Instagram Stories