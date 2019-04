Estará en el programa de De Brito y en diálogo con Ciudad explicó por qué no aceptó la propuesta de quedarse fija.

El panel de mujeres de armas tomar de Los Ángeles de la Mañana suele mutar con cierta regularidad, y las últimas modificaciones se produjeron con la salida de Evelyn von Brocke o la licencia por maternidad de Mariana Brey. Así es que Ángel de Brito se puso en campaña para sumar a su amiga Connie Ansaldi (45) al equipo de forma permanente, pero en diálogo con Ciudad explicó por qué sólo aceptó sumarse por tres días.

Todo comenzó con el anunció de De Brito en Twitter: “En las próximas horas se suma @Connieansaldi a @LosAngeles_ok. Espero convencerla para que se quede como titular”. Y Connie respondió: "Miércoles, jueves y viernes soy toda tuya y de las chicas. ¡Que alguien me cuente qué anda pasando (en la farándula) porque ni idea!”.

Consultada por Ciudad, Ansaldi explicó: “Me ofrecieron quedar fija pero hoy en día no puedo. De hecho el sábado viajo a trabajar a Nueva York, Estados Unidos . Para mí es un placer estar en LAM porque me divierto, pero no puedo comprometerme ya que este año tomé la decisión de darle prioridad a otra parte de mi profesión. Estoy con mucho trabajo y viajes”.

Luego, agregó con picardía: "Dicho lo cual, de todos los programas que me pidieron ir al único que le dije que sí, y por tres días, fue a LAM, ja, ja. Ángel sabe que siempre puede contar conmigo porque es mi amigo".

Madre de Vincent (13), Connie Ansaldi se explayó sobre sus otros compromisos laborales ligados a las redes sociales y al mercado del arte: “Soy consultora en la Argentina y en el exterior, y además doy workshops de estrategia digital. Paralelamente estoy en proyectos de Arte Urbano, promocionando artistas y su obra, y creando contenido. También estoy por empezar un proyecto propio en redes. Sé que es confuso de entender porque a la gente le cuesta disociar que no querés estar en la tele por ahora. Pero fueron 22 años sin parar. Patear el tablero no es algo que se haga habitualmente y yo suelo hacerlo”.