Conmovedores posteos de la hermana de Cabito por el delicado estado de salud del periodista: "Estoy con él y no voy a soltarlo"

Muy preocupada y triste por el delicado estado de salud de Eduardo Massa Alcántara, más conocido como "Cabito", su hermana Alejandra posteó una hermosa foto retro en la que se lo ve súper feliz junto a sus seres queridos.

"Esta era mi familia feliz... Todos duermen menos yo... Con un grito ahogado en el pecho y pensando si escribir esto y publicarlo está bien... A veces, ni las palabras expresan el dolor de un corazón roto... Me duele tanto que no lloro, no tengo hambre, no siento el cuerpo y parece una peli que jamas hubiera querido interpretar", escribió en Instagram.

Y le habló a su hermano haciendo hincapié en que la desespera no saber cómo ayudarlo a sanar: "Si yo pudiera quitarte el dolor, hermano querido... O hacer que no sufras por nada, mi sol bebé... Dejarte tranquila sin preocupaciones, mamá... Y volverte a la vida, Lelita... Si lograra que mis amigos fueran felices... Y mis pacientes, orgullosos de si mismos... Que no hubiera rencores... Que todos fuéramos UNO y supiéramos que en la vida que PACTAMOS todo deja HUELLA... Si yo pudiera con la magia, si yo pudiera....".

En la misma línea, les agradeció a quienes se preocupan por la salud del periodista y le dan una mano para seguir adelante pese a la delicada situación, para quien se pidieron dadores de sangre y no se ha especificado qué problema padece: "A todos los que ayudaron y ayudan GRACIAS... Mi hermano no está bien... Necesitamos dadores 0- en el Hospital Británico. Estoy con él y no voy a soltarlo como INTENTO EN MI VIDA. con muchas personas, ser un puente, un arroyo, una caricia, una palabra... Si yo pudiera... Ser la mano derecha de algún ángel... Andaría por el mundo susurrándole a cada uno... LA VIDA ES UN MILAGRO. Gracias", expresó.

Acto seguido, Alejandra se mostró indignada por el mal manteniemiento del Hospital de Clínicas, donde sigue internado su hermano, e inició una colecta para ayudar a las personas que están siendo atendidas en el establecimiento.

"Campaña #todosporelclinicas la empiezo yo. Mi hermano está internado allí. El HOSPITAL ESCUELA ES UNA VERGUENZA. No hay nada y está todo roto. Ya hace unos años doné frazadas que desaparecieron. Ademas de la salud de mi hermano quiero ponerme esto al hombro. Se necesita TODO. Desde pintura y reboque, albañiles, frazadas, sábanas, toallas, estufas, productos de limpieza... todo. Yo iré recolectando y subiendo cada cosa que se haga. ¿Quién me ayuda?", sumó, preocupada, vía Instagram.

¡Fuerza!