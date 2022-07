Conmovedora frase del motoquero que socorrió a Paula Chaves y sus hijos: "Te vi la cara de desesperación y era como ver a mi mamá"

Cuando Paula Chaves (37) más necesitaba ayuda, un motoquero de 18 años llamado Nahuel apareció para abrirle camino al hospital para que pudieran atender a la pequeña Filipa (2), y el propio muchacho explicó frente a la también madre de Olivia (8) y Baltazar (5) fruto de su matrimonio con Pedro Alfonso (42).

"Yo te vi la cara de desesperación a vos y es como ver a mi mamá", resumió el exempleado de servicios de mensajería que está en búsqueda de trabajo activa.

Instantes antes, la conductora de Cortá por Lozano en reemplazo de Verónica Lozano había contado la milagrosa presencia de Nahuel.

"Apareció y me dijo seguime. Y ahora me doy cuenta que agarró una calle de contramano, haciendo él de escudo para que yo pueda ir detrás de su moto y llegar a la clínica. Hicimos 100 metros a contramano, contra cualquier auto que pudiera doblar e ir contra él", expresó Paula.

"En el momento eso no lo vi. Yo te vi la cara de desesperación a vos y es como ver a mi mamá. Fue lo primero que me salió", se sinceró Nahuel ante Paula Chaves.

EL GESTO DEL MOTOQUERO HÉROE QUE AYUDÓ A PAULA CHAVES

Instantes después, Nahuel admitió su desinteresado gesto del fin de semana ante Paula Chaves.

"Estaba desencajada. Después dije 'no me debe de haber reconocido'", se sinceró.

Ahí, Nahuel le blanqueó a Paula Chaves: "Es que yo no sabía que eras vos. Yo me enteré que eras vos cuando me llamó el sábado a la noche mi mamá. Me dijo que me estabas buscando y dije 'no puede ser, si no eras vos'. Para mí no eras".