Conmovedora frase de Claudia Villafañe sobre la muerte de Diego Maradona: "Quisiera que esté acá, aunque tuviese todos los días un juicio"

A dos días de lo que sería el cumpleaños 62 de Diego Maradona, y a 23 meses de su muerte, Claudia Villafañe recordó con cariño al padre de Dalma y Gianinna.

"Yo querría que estuviera acá, aunque tuviese todos los días un juicio", se sinceró la exesposa del Diez en A la Barbarossa.

Luego, explicó su razonamiento conciliador: "No me importaría con tal de que las chicas no estén pasando por el dolor que están viviendo".

Más sobre este tema Jorge Taiana le hizo frente a los rumores de separación de Claudia Villafañe tras 20 años juntos

"Fueron muchos años compartidos. Trato de acompañar a las chicas todo lo que puedo", concluyó Claudia Villafañe su recuerdo de Diego Maradona, dejando de lado los escandalosos juicios que los enfrentaron.

CLAUDIA VILLAFAÑE Y SU HISTORIA DE AMOR CON DIEGO MARADONA

"Nos conocimos en 1976 y nos pusimos de novios en 1977, hasta el 2003 que salió el divorcio", recordó Claudia Villafañe su romance con Diego Maradona.

Al final, Claudia explicó que se queda con el lado positivo de sus 25 años junto a Diego: "Yo voy para el lado más amoroso, ayudar, acompañar".