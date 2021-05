Conmovedora carta de Ángela Leiva a su papá que falleció por covid: "Los tres nos abrazamos para despedirte"

A días de haber expresado su felicidad porque su papá se había recuperado de un cáncer, el hombre se contagió de coronavirus y su cuadro de salud se complicó. Muy triste, Ángela Leiva confirmó su fallecimiento y se despidió de él en Instagram.

Junto a un video que los muestra riendo a carcajadas, Ángela le dedicó un desgarrador mensaje a Eduardo y remarcó que lo extrañará muchísimo. "Cuando a mamá le tocó irse, los cuatro nos hicimos uno. Hoy los tres nos abrazamos para despedirte a vos. Pusiste todas tus fuerzas para seguir luchando, la peleaste, demasiado, un guerrero, sangre de indio... Mi deseo es que ahora encuentres la paz que no tuviste estos 23 días de sufrimiento, que encuentres el amor de tu mamá que perdiste a tus 5 años, el amor de mamá que seguro te estaba esperando, el amor que desde acá te vamos a enviar día a día recordándote con la mejor de las sonrisas, mirando fotos y videos de tus locuras, riendo a carcajadas porque siempre tenías el chiste perfecto", expresó.

La cantante lamentó no poder seguir viviendo felices momento con él: "La verdad es que nos faltaron muchas giras por hacer papi, muchos shows por cantar. Aún no te había llevado al set para que vieras a tu nena actuar, no me pudiste ver bailar pero si fuiste el impulsor de cada uno de estos sueños".

Y se despidió remarcando que a partir de ahora su padre será su "guía protector". "El gran papá de mis hermanos, el amor de tu mujer y de una familia enorme a la que enamoraste, el amigo de todos. Porque así eras, así fuiste. Gracias. Te amaré por siempre, no me va a alcanzar esta vida para extrañarte", concluyó.

¡Mucha fuerza!