Conmovedor video del novio de Maju Lozano después de que la conductora contó que tenía autismo

En su último programa al frente de Todas las tardes, ciclo que dejó para abocarse a nuevos proyectos, Maju Lozano contó que a los 51 años fue diagnosticada con autismo. Allí se sinceró sobre cómo lo descubrió y cómo se manifiesta en ella. La valiente confesión fue celebrada por quienes más la quieren y su novio, Juan Baraboglia le dedicó un emotivo mensaje.

La pareja de la conductora compartió un video con un poderoso mensaje junto a fotos de la animadora como de ellos juntos. “Que decirte que ya no sepas… Solo que hay pocas personas tan integras, tan nobles y con una luz tan particular. Esa luz que no da sombra, que te ilumina y que deslumbra a quienes te rodean”, escribió.

“Tan querida por todos, tan respetada por tus pares. En un medio tan hostil, supiste abrirte un lugar, hacer tu propio camino y hoy, el reconocimiento de compañeros amigos y familiares tienen que dejarte tranquila que tanto esfuerzo dio sus frutos y valió la pena”, aseguró, en Instagram.

Foto: Instagram

EL NOVIO DE MAJU LOZANO LE DEDICÓ UN EMOTIVO MENSAJE

“Hoy es tiempo de parar la pelota, tiempo de ocuparte un poco de vos de descansar y de dejar que te cuidemos y mimemos”, afirmó el novio de la conductora desde hace 5 años.

“Por el futuro no te preocupes, te sobra TALENTO. Nada más que agregar. Sabes que TE AMO, que TE ADMIRO y que ESTOY MUY ORGULLOSO DE VOS”, completó, enamoradísimo.