Conmovedor relato de Polino al revelar el gran gesto que tuvo Luciana Salazar cuando sintió el deseo de ser papá: "Me ofreció una ovodonación"

En una profunda entrevista con Carolina “Pampita” Ardohain, Marcelo Polino abrió su corazón y recordó lo difícil que fue el proceso por el que debió pasar cuando sintió el deseo de ser papá y adoptar a un niño, y se mostró muy movilizado al confesar el lindo gesto que tuvo Luciana Salazar en aquel entonces.

“Yo soy el padrino de la hija de Luciana, Matilda, y cuando vio que yo estaba así que no me llamaban y no se daba la posibilidad de adoptar, me dijo ‘yo tengo un óvulo fecundado y tengo tres posibles hermanitos de mi nena’. Y ahí sigue diciéndome ‘yo lo hablé con mi familia, con mi mamá, mi papá, y mis hermanos; y están de acuerdo en que –si vos querés- te haga una ovodonación”, comenzó diciendo el periodista en Pampita Online.

“Lo sentí como un acto tan grande de amor que me emociona hasta el día de hoy”, agregó Polino, mientras la modelo escuchaba atentamente la profunda historia de vida que compartió su invitado.

Y cerró, íntimo: “Mi tema de ser padre tenía que ver con poder devolverle a alguien todo lo que yo recibí porque vengo de muy abajo. Arranqué durmiendo en una plaza y logré todo lo que quería y mucho más de lo que necesito. Entonces, yo quería darle a un niño salud, educación y acompañarlo. No se dio, pero eso va a quedar siempre en mí”.