El conmovedor recuerdo de Mirtha Legrand a su hijo, Daniel, a 20 años de su muerte

Ya 20 años pasaron de la muerte de su hijo, Daniel Tinayre, pero el dolor de su ausencia sigue presente como el primer día. Mirtha Legrand comenzó su ciclo de los sábados por la noche con un conmovedor recuerdo.

"Hoy 20 de abril se cumplen veinte años de la muerte de un ser maravilloso, mi hijo Daniel Tinayre, donde quiera que estés, estás en el Cielo, mi emocionado recuerdo y mi amor de siempre", dijo la Chiqui, mientras contemplaba una foto de su hijo, durante un viaje a la provincia de Jujuy. "El ser más bueno que he conocido en mi vida. Qué rico que era, precioso, muy buenmozo, y tenía una sonrisa tan linda, contagiosa, nos hacía reír", agregó Mirhta, emocionada.

Tiempo atrás, la diva contó detalles de los últimos instantes de vida de su hijo. “Era la persona más buena que conocí en mi vida, la más bondadosa. Falleció en mi casa. Yo le leía libros cuando estaba en la cama, me ponía una bata y me ponía al lado de él y le leía, y él me miraba… Recuerdo el momento que murió, me decía que quería ver el sol, la calle, los árboles, estaba frente a un ventanal enorme y dio vuelta la cabeza y se durmió", reveló. Daniel Tinayre hijo hubiera cumplido 70 años en 2018 y falleció en 1999, luego de luchar contra un cáncer de páncreas.

