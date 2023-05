El conmovedor posteo de Coti Romero tras haber debutado como panelista en TV: "Mi sueño"

Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano 2022, no ganó el reality pero sí la popularidad y el cariño del público que siempre deseó.

La joven debutó en LAM como panelista y tras esta experiencia hizo un conmovedor posteo, remarcando que está cumpliendo su mayor sueño.

"Hoy debuté como angelita en LAM y lo disfruté mucho. Gracias a todos los que me apoyaron y me apoyan en esto, mi sueño", expresó Coti en Instagram, mostrando su look.

La "angelita", por ahora, formará parte del panel de Ángel de Brito por una semana, en reemplazo de Nazarena Vélez que está de vacaciones.

COTI ROMERO MOSTRÓ A SU MASCOTA Y CONTÓ QUÉ PASA CON CONEJO, TRAS LOS RUMORES DE CRISIS

Sin embargo, Coti llevó tranquilidad a sus seguidores con otra respuesta sobre la gatita que mostró en sus stories. “La amo. Es mi compañerita, muy cariñosa y juguetona. Ya está curadita, gracias a Dios”, anunció.

“Se lastimó por colgarse de las sábanas y, al ser muy chiquita, sucede normalmente me dijo el veterinario, y que se curan solas cuando son tan bebes”, aclaró Coti, que también se refirió a los rumores de crisis con el Conejo.

“No hagan caso a todo lo que leen, especialmente twitter, lo peor que hay. Se crean cuentas falsas para inventar o suponer cosas cuando yo soy la primera en enterarme todo, y además, se imaginan cosas que no son", indicó en sus stories.

"Claro que después tenemos que buscar mermar esas cosas invirtiendo acciones, pero de igual manera hablan (al pedo) por eso también decidí alejarme un tiempo de esa red social tan tóxica”, aclaró Coti junto a una foto de los dos en sus vacaciones en Cancún.