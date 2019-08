Conmovedor momento entre el Puma Rodríguez y Verónica Lozano al hablar de la persona que le donó los pulmones

"El Puma" José Luis Rodríguez (76) viajó a la Argentina para reencontrarse con su fiel público, tras el doble trasplante de pulmón que recibió en diciembre de 2017. El mítico cantante se presentará el sábado en el teatro Gran Rex y, en medio de su gira, contó detalles del dramático momento que vivió y su lucha por seguir viviendo.

“Después de los exámenes, estaba en la lista para recibir los órganos. La primera llamada fue de madrugada, y uno duerme con el teléfono al lado de la cama y mi esposa, Carolina, y yo nos fuimos al hospital. Pasé 24 horas sin comer ni beber esperando el trasplante y me dijeron ‘no estamos seguros’. Y le dije al doctor ‘si tienes un 1% de duda, te suplico que me dejes ir y sigo esperando’… Que es lo más difícil, ¿no? esperar… Perdón”, comenzó el Puma, antes de quebrarse, en Cortá por Lozano.

“Qué lindo lo que estás haciendo...”, le dijo Verónica Lozano, conmovida y al borde del llanto. “Me puse muy llorón… me fui a casa a esperar y la enfermedad no se detiene. Sigue su curso. Llegó otra llamada y me dijeron ‘vente, encontramos tus pulmones. Estos sí son’. Vamos al hospital, llega el momento y me despedí de Carolina y de mi hija”, continuó.

“Fue un éxito la operación y, cuando me sacaron el oxígeno y pude respirar, ¡guau! Dije: ‘Dios mío, gracias, puedo respirar’. No sé cuánto tiempo más voy a tener, pero la muerte no es dejar de existir, es separación de cuerpo y espíritu”, afirmó el Puma, fiel creyente de Dios.

Luego, Vero habló de la segunda oportunidad que recibió gracias al donante. “Es muy lindo lo que decís. Pienso en vos, en esos pulmones que tenés de otra persona que te han dado vida a vos y esta maravilla de la ciencia. Es como… es un milagro, no hay duda de que hay una fuerza superior”, comentó la conductora.

“Es muy cruel decir que una persona tiene que morir para que tu vivas. Pero qué pasa con el cuerpo cuando sale el espíritu. Nada, hay que enterrarlo, hay que incinerarlo. Y tiene que servir para alguien también, para que la vida continúe un rato más. Un poco. ¡Gracias al donante, Dios mío! ¡Gracias a la familia! No sé quién es, si es hombre o mujer, joven o adulto, qué color tiene de piel. No, eso no interesa”, completó emocionado.