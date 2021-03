Conmovedor mensaje de despedida de China Suárez a su amiga Sofía Sarkany: "Gracias a vos le tengo un poco menos de miedo a la muerte"

La muerte de Sofía Sarkany no solo enlutó al mundo de la moda y del arte, también impactó de lleno en el corazón de los amigos que supo cosechar en el ambiente artístico, con su amable y alegre personalidad.

La diseñadora, hija de Ricky Sarkany y Graciela Papini, falleció a los 31 años, en Miami, luego de darle pelea a un cáncer de útero. Cinco días atrás a su pronta partida física había cumplido el deseo de ser mamá, a través de la subrogación de vientre, con el nacimiento de Félix.

Con el corazón roto, China Suárez, una de las amigas íntimas de Sofía, recurrió a Instagram para despedirla con un video que pinta a la diseñadora de cuerpo y alma, bailando sonriente.

"Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura que me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite. Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi Ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas, pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo", escribió la actriz, con el dolor de la partida de Sofía Sarkany a flor de pie.