Conmoción en las redes por el atentado contra el diputado Héctor Olivares y su asesor a metros del Congreso

El jueves por la mañana, el diputado nacional por Cambiemos Héctor Oliveras (61) y su asesor, el funcionario provincial Marcelo Yadón (58), fueron atacados mientras caminaban en las afueras del Congreso, en la esquina de Rivadavia entre Rodríguez Peña y Montevideo.

Allí se estacionó un Volkswagen Vento color gris y desde el interior del vehículo dispararon a quemarropas contra los políticos, vaciando un cargador de un arma calibre 40.

Olivares se encuentra internado en grave estado en el Hospital Ramos Mejía tras recibir un tiro en el pecho y Yadón murió en la ambulancia que lo trasladaba, tras ser baleado en el abdomen.

La noticia del atentado conmueve a la sociedad, y las redes sociales se ven repletas de mensajes repudiando lo sucedido.

Tanto el Presidente Mauricio Macri, como Cristina Fernández de Kirchner y distintas figuras del periodismo se expresaron al respecto.

A continuación, sus mensajes:

Terrible el video del atentado. No parece un ataque directo al diputado. Lo tenían para rematar y no lo hacen. Se bajan con total tranquilidad. Incluso llega un policía con uno de los asesinos todavía en el auto y no atina a nada.