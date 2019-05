La confesión de Zaira Nara tras revelar el segundo nombre de su hija, Malaika: "Qué lástima que se lo puse porque..."

El amor de Zaira Nara (30) y Jakob von Plessen (38) quedó sellado en abril de 2016 con la llegada Mailaka. El nombre que eligieron los flamantes papás para su primera hija tiene origen africano y significa "ángel".

Sin embargo, a tres años de su nacimiento, la conductora de Morfi se sometió a una divertida máquina de la verdad y entre pregunta y pregunta, Zaira sorprendió al revelar el segundo nombre de su niña.

"El segundo nombre de Malaika es Andino. Es muy lindo, pasa que siempre dije 'qué lástima que se lo puse de segundo nombre', porque si tengo otra hija me hubiese gustado ponérselo de primer nombre". G-plus

"No me preguntes si Malaika tiene segundo nombre porque va a aparecer la primera luz roja, porque no lo digo. Bueno, si quieren lo digo, pero preferiría no decirlo", adelantó la presentadora, un poco inhibida.

Luego, se confesó en vivo: "Es muy lindo su segundo nombre, pasa que siempre dije 'qué lástima que se lo puse de segundo nombre, porque si tengo otra hija me hubiese gustado ponérselo de primer nombre. Pero a Malaika ahora no se lo voy a sacar porque ya lo tiene".

"Es Andina. Malaika Andina", agregó, previo a reconocer que el nombre sugió porque fue concebida en Los Andes. "Qué bueno que no fue una noche de amor en un auto", cerró su compañero, Chino Leunis, con mucho humor.

