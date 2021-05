La confesión de Pampita a Barby Franco tras las acusaciones de ponerle alto puntaje por ser su favorita: "No prometo ponerte un 10 cuando cantes"

Luego de las repercusiones que generó el 10 que le puso Pampita a Barby Franco en su debut en La Academia de ShowMatch –tras dejar en claro en varias oportunidades que es su favorita- la jurada sorprendió al confesar que no tendrá los mismos reparos con su panelista en la próxima gala.

Así lo dejó en claro la propia conductora de Pampita Online tras presentar a la participante: “Lo está preparando todo porque se viene una carrera musical y se abre una puerta… ¡dicen que canta muy mal! Pero no importa porque ella es pura actitud. Yo no prometo ponerte un 10 cuando cantes, ya hice lo que pude”, adelantó Pampita, quien tendrá que juzgar a Barby en el próximo ritmo cuando se ponga en la piel de Lady Gaga y demuestre su talento con la voz.

Fue entonces que la pareja de Fernando Burlando mostró un adelanto pero no superó las expectativas de la top: “Preparen para hacerme muchos memes. De verdad, miedo. No sé si voy a merecer el 10, no creo”, analizó. Y Pampita cerró, contundente: “No me pidas tanto, Barby”.

¡Qué momento!