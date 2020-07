La confesión de Lourdes Sánchez sobre su intimidad con el Chato Prada en plena cuarentena: "Tratamos de no perder el ritmo"

Son muchas las emociones que se viven mientras se sigue extendiendo la cuarentena obligatoria. Y en el caso de Lourdes Sánchez, la bailarina no dudó en compartir cómo son sus días junto al Chato Prada, con quien tiene a su hijo Valentín.

"No tuve bajones, todo lo contrario. Ahora pienso que cuando todo vuelva a la normalidad me va a costar porque disfruto mucho de mi familia. En cuanto a la pareja, estamos mucho tiempo juntos y lógicamente hay chispazos, pero tratamos de contar hasta mil porque no quiero que el gordo (Valentín) nos vea pelear", comenzó diciendo Lourdes, en diálogo con la revista Caras.

Luego, habló del costado más privado con su pareja: “Bajó un poco la intensidad en el tema sexo con el Chato, pero me parece que es como lo normal, a todas mi amigas les pasa lo mismo. Igual ya me conocen yo soy 100 por ciento intensidad así que tratamos de no perder el ritmo de lo normal".

"Este aislamiento lo estoy aprovechando desde que empezó. La cuarentena la llevo re bien, desde que empezó lo lleve desde una manera súper positiva como que la tome para reinventarme. Yo no me puedo quedar quieta, trabajo desde muy chiquita y siempre me tocó hacer muchas cosas al mismo tiempo y este parate me sirvió para bajar 10 cambios y descubrirme como maestra jardinera, esposa y cocinera que lo hago muy bien", cerró la entrevistada, sobre cómo transita el aislamiento en familia.