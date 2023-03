La confesión de China Suárez sobre cómo vivió la primera noche que durmió con Rusherking: "Me abrazó y por dentro decía 'por favor que no me suelte nunca más'"

Muy enamorada de Rusherking, Eugenia “la China” Suárez visitó Noche al Dente –el programa que conduce Fernando Dente por América- y dio detalles de qué sintió la primera noche que durmió con el cantante.

“A Tomi no lo conocía personalmente y cuando lo vi (en la fiesta Bresh), me gustó su actitud. Estaba con una capucha verde y estaba en un costadito, como misterioso. A mí, me suelen gustar esas personalidades, como el misterioso porque no era el alma de la fiesta o estaba borracho, estaba como ahí tranquilito y me pareció súper lindo”, comenzó diciendo Eugenia.

Luego, diferenció el inicio de este vínculo con los anteriores: “Fue todo muy lento. Fue muy distinto a todo lo que yo venía haciendo en mi vida, fue como esas relaciones antiguas, como muy despacito. Esa noche cada uno se fue a su casa, no fue como esa cosa como de ahora que se van juntos. Yo no soy tradicional y con él fue una cosa…”.

"Me acuerdo que después de un tiempo, la primera vez que dormí con él (Rusherking), me pasó que me abrazó y por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’, esa fue la sensación que tuve". G-plus

“Me acuerdo que después de un tiempo, la primera vez que dormí con él, fue algo que no me había pasado nunca. Yo soy bastante… no fóbica, pero no me gusta dormir enroscados. Si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago”, agregó.

Y cerró, muy enamorada: “Está bien que soy pisciana e intensa, pero me pasó que me abrazó y por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’, esa fue la sensación que tuve”.

CHINA SUÁREZ VIAJÓ A SANTIAGO DEL ESTERO, DONDE VIVE LA FAMILIA DE RUSHERKING, Y MOSTRÓ UN DULCE GESTO QUE TUVO SU SUEGRA

Más enamorados que nunca, Eugenia “la China” Suárez y Rusherking comparten con sus seguidores momentos de su día a día, los viajes que hacen para recargar energías y dulces postales de sus salidas familiares.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, la actriz viajó a Santiago del Estero, provincia de donde es oriundo su novio, y sorprendió al mostrar qué regalo especial le hizo su suegra: “¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra”, comenzó diciendo la China, imitando la tonada santiagueña, en un video que subió a Instagram Stories.

“¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata. Cómo me conocen. Estos son los regalos que me gustan a mí”, cerró, hablándole al cantante de lo feliz que la hizo el gesto que tuvo su mamá.