La confesión de Ailén Bechara en ShowMatch al admitir que tiene juguetes sexuales: “En mi casa soy una perra"

A la hora del sexo y la pasión todo vale y así como Silvina Escudero contó que tiene su valijita con juguetes sexuales, Ailén Bechara (29) no se quedó atrás.

"Me gustó lo que contó en Siempre Show que dijo que tenías juguetes sexuales en tu casa", indagó Tinelli. Entre risas, después de que el conductor dijo que él no tenía una “valijita para adultos” por miedo a que la encuentre su hijo, la modelo se despachó. "Y bueno, en mi casa soy una perra, calculo, pero acá no puedo. Estoy intentando, lo estamos trabajando duro toda la semana", confesó Ailén sobre el pedido de ser “más perra” a la hora de bailar.

